Harmankaya ziyaretçilerini büyüledi

Zonguldak'ta protokol üyeleri ve vatandaşlar Gençlik Haftası nedeniyle Harmankaya şelalesini gezdi.

Zonguldak Valiliği tarafından, Gençlik haftası etkinlikleri nedeniyle Harmankaya'da Gençlik Haftası Tematik Doğu Yürüyüşü düzenlendi. Etkinliğe, Zonguldak Valisi Mustafa Tutulmaz, İl Emniyet Müdürü Fahri Aktaş, İl Jandarma Komutanı Kd. Alb. Cezmi Yalınkılıç, Belediye Başkan Yardımcısı Erol Yılmaz, Zonguldak Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Hakan Yüksel, İl Sağlık Müdürü Ertuğrul Güner, AFAD Müdürü Ahmet Güngör, Tarım Orman Müdürü Cemalettin Çataklı, İl Genel Meclis Başkanı Necdet Karaveli, MHP İl Başkanı Varol Demirköse, Gençlik Merkezi Üyeleri, gençler ve vatandaşlar katıldı.

Yaklaşık 2 saat süren etkinliklerde protokol üyeleri ve vatandaşlar Harmankaya'nın eşsiz güzelliklerini yerinde görme fırsatı yakaladı. Geziye hayran kalan vatandaşlar o anları cep telefonlarını kaydederek anı ölümsüzleştirdi. Program toplu hatıra fotoğraf çekiminin ardından son buldu.