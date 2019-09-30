HASAD yeni kayıt için stant açtı

Zonguldak'ta, Halk Oyunları Sergileme ve Araştırma Gençlik Spor Kulübü Derneği (HASAD) yeni dönem kurs kayıtları için stant açtı.

HASAD tarafından Esas 67 Burda Alışveriş merkezi giriş katına açılan ve 2 gün ziyaretçilere açık olan standa halk oyunlarına gönül veren vatandaşlar büyük ilgi gösterdi. Stant görevlileri dernek kayıt işlemleri hakkında ziyaretçilere bilgiler verirken her yaş grubunu dernek bünyesine davet etti.