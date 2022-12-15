Hasbeyler Köyü'nde çobanlık kursu verilmeye başlandı

Zonguldak Ereğli ilçesine bağlı Hasbeyler Köyü'nde Halk Eğitim ile Tarım ve İlçe Orman Müdürlüğü tarafından sürüsü bulunan çobanlara yönelik eğitim verilmeye başlandı.

Hasbeyler Köyü Muhtarı Hasan Duman, Kdz. Ereğli Tarım ve İlçe Orman Müdürlüğü uzmanları tarafından köylerinde geçen hafta budama, seyreltme, gübreleme, topraktan numune alma ve diğer tarım konularında verilen eğitim sonrası bu hafta da Halk Eğitim Merkezi iş birliği ile çobanlara sürü yöneticisi kursu verilmeye başlandı. Duman konuya ilişkin olarak yaptığı açıklamada “İki ay boyunca toplam 104 saat sürecek olan kursa başta Hasbeyler olmak üzere çevre köyler ve Zonguldak merkezden olmak üzere toplam 20 Çoban katıldı. Hayvancılık alanında ki desteklerden birisi de ‘Sürü Yöneticisi Desteği' olarak verilmektedir. Bilindiği üzere kırsal alanda küçükbaş hayvancılık yapanlara devlet hibe vermektedir. Bu destekler hayvan alımından yem alımına kadar birbirinden farklı alanlarda yapılmaktadır. Bu alanda yapılan desteklerden en dikkat çekeni ise ‘Çoban Desteği' (Sürü Yöneticisi Desteği) olarak bilinir. Üreticilere sahibi oldukları küçükbaş hayvanların bakımı için çalıştırılan sigortalı ve kayıtlı kişiler için destek verilmektedir. Tabi ki her destekte olduğu gibi bu destek içinde belirli şartlar bulunmaktadır. Sürü yöneticisi kursu 104 saatlik bir kurstur. Sınav sonunda başarılı olan kursiyerler Üniversite e-devlet onaylı ve İş-Kur destekli sertifika alacaklardır.” Dedi.

Muhtar Duman, kurs için desteğini esirgemeyen Halk Eğitim Merkezi Müdürün Dr. Metin Bozkurt, İlçe Tarım ve Orman Müdürü Osman Günaydın ve Veteriner Hekim Emre Öztaş'a teşekkür etti.

Hasbeyler Köyü Muhtarı Hasan Duman geçtiğimiz yıl da 6 aile için Kdz. Ereğli Kaymakamlığı, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı, Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Hasbeyler Köyü muhtarlığı “Köye dönüş” adını verdikleri 15'er ve birer koç verdikleri 2 yıl geri ödemesiz 6 yıl vadeli faizsiz ödemeli ortak projeyi hayata geçirmişti. Proje sayesinde 6 aile köylerine geri dönerek burada yaşamaya başladı.