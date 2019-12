Hasbeyler K?y?'nde devlet millet i? birli?inin en g?zel ?rne?i sergileniyor

Zonguldak'?n Ere?li il?esine ba?l? Hasbeyler K?y?'nde ya?l?s? genci ?al??malar? imece usul? ile y?r?t?yor. Devlet-millet i? birli?inin en g?zel ?rne?inin ya?and??? k?yde eksiklerde bir bir tamamlan?yor.

Kdz. Ere?li il?esine ba?l? Hasbeyler K?y?'nde Hasan Duman ve azalar?n?n 2019 y?l? Nisan ay?nda g?reve gelmesi ile birlikte ?al??malar h?z kazand?. ?al??malar hakk?nda bilgi veren Hasbeyler K?y? Muhtar? devlet-millet i? birli?i i?erisinde ?al??malara ya?l? gen? herkesin kat?ld???n? s?yledi. Azalar? ile birlikte g?reve geldikten sonra ilk olarak Hasbeyler K?y? B?daklar Mahallesi'nde ki caminin kad?n erkek tuvaletlerini modern ve hijyenik ?artlara uygun olarak yapt?klar?n? anlatan Duman ?Sonras?nda k?y?m?zdeki her iki camimiz ve lojmanlar?n?n d?? boyalar?n? yapt?k. Merkez Mahallesindeki camimizin ?evre d?zenlemesini ve cami i?erisindeki hat yaz?lar?n? yapt?k. Yine bu camimizin eskiyen hal?lar?n? de?i?tirdik. K?y?m?zde yakla??k 700 ki?inin kat?l?m? ile toplu iftar program? d?zenledik. ?ki adet menfez yapt?k. K?y?m?zde bulunan otob?s duraklar?n?n bak?mlar?n? ve boyas?n? yapt?k. Yol kenarlar?nda ki su kanallar?n?n betonlanmas?n? yap?yoruz. Yine Orman M?d?rl???'nden 5 d?n?m orman vasf?n? kaybetmi? araziyi k?y mezarl??? olarak kullan?lmak ?zere tahsisini sa?lad?k. Hem eski mezarl???m?z?n hemde yenisinin etraf?n? tel g?r? i?erisine alarak korunakl? hale getirdik. ?evre kirlili?inin ?n?ne ge?mek i?in hem derelere plastik at?lmas?n? yasaklad?k hemde belli noktalara geri d?n???m kutular? koyduk. Buralarda at?k piller toplan?yor. ?zinsiz bal?k yap?lmas?n? yasaklad?k. Muhtarl?k binam?z? hizmete ge?irdik. 29 Ekim Cumhuriyet Bayram?'nda k?y?m?z?n en y?ksek tepesine iki ayr? direk dikerek birine 10 metre uzunlu?unda T?rk Bayra??'m?z? di?erine ise k?y?m?z?n bayra??n? ?ektik. Yine Cumhuriyet Bayram?'nda ilk kez Fener Alay? d?zenledik. Hem Fener Alay?'na hemde kutlamalara 7'den 70'e her ya?tan k?yl?m?z kat?ld? ve Cumhuriyet Bayram?m?z? b?y?k bir co?ku i?erisinde kutlad?k? dedi.

?mece usul? ile y?r?t?len ?al??malarda azalar?n?n ve t?m k?y sakinlerinin ?ok b?y?k emekleri oldu?unu dile getiren Muhtar Duman ?unlar? s?yledi; ?Azalar?m?zla birlikte g?reve ba?lad???m?z g?nden itibaren k?y?m?zde ?ok farkl? bir heyecan olu?tu. Hizmetler bir ?ekilde olurdu ama en ?nemlisi birlik ve beraberli?i yakalamam?z oldu. Bu hizmetleri muhtar olarak benim tek ba??ma yapmam m?mk?n de?il. Yap?lan her hizmette azalar?m?z?n ve il?e merkezinde, il d???nda, ba?ka ?lkelerde ve k?y?m?zde ya?ayan 7'den 70'e ay?rt etmeksizin herkesin ger?ekten ?ok b?y?k emekleri var. ?l d???nda ve gurbette ya?ayan k?yl?lerimiz ?al??malara bire bir kat?lamad?klar? i?in ?z?l?yorlar. K?ye geldiklerinde hemen bir i?in ucundan tutuyorlar. Hem toplu iftar program?m?zda hem de Cumhuriyet Bayram? kutlama program?nda ?ok g?zel ortamlar do?du. ?ok g?zel kayna?ma ortamlar? olu?tu. En b?y?k mutlulu?umuz ve sevincimizde olu?an bu birlik-beraberlik. Ben bu vesile ile k?y?m?zde yapt???m?z ?al??malara maddi-manevi katk? sunan k?yde, il?e merkezinde, il d???nda, gurbette ya?ayan 7'den 70'e t?m k?y sakinlerimize buradan bir kez daha sonsuz te?ekk?r ediyorum. Yine k?y?m?ze yukar?da bahsetti?im hizmetlerin kazand?r?lmas?nda katk?lar?ndan dolay? ba?ta Zonguldak Valimiz Erdo?an Bekta? olmak ?zere Kaymakam?m?z ?smail ?orumluo?lu, Zonguldak Milletvekillerimiz, il?e ba?kanlar?m?z, il genel meclisi ?yelerimiz, ?zel idare y?neticilerimiz, emniyet ve jandarmam?za, orman m?d?rl???m?ze ?ok te?ekk?r ediyorum.?

Hasbeyler K?y? Muhtar? Hasan Duman k?y?nde olu?an bu birlik ve beraberlikle ?n?m?zdeki s?re?te daha g?zel hizmetler yapmaya devam edeceklerini belirtti.