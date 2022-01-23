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Hasta almaya giderken mahsur kalan ambulansı itfaiye kurtardı

Zonguldak’ta hastaya müdahaleye giderken kar nedeniyle yolda mahsur kalan ambulans, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Zonguldak'ta hastaya müdahaleye giderken kar nedeniyle yolda mahsur kalan ambulans, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.


Alaplı ilçesine bağlı Gökhasan köyünde gece saatlerinde rahatsızlanan bir hastanın yakınları, 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak yardım talep etti. Hastayı almak için yola çıkan sağlık ekipleri, yoğun kar yağış nedeniyle yolda mahsur kaldı. Ekiplerin komuta merkezinden yardım istemesi üzerine bölgeye sevk edilen Alaplı itfaiye ekipleri, halatla ambulansı çekerek kısa sürede mahsur kaldığı yerden kurtardı.

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