Hastane çevresini çok güzel bir hale getireceğiz

Alaplı Belediyesi, Alaplı Devlet Hastanesi yanında başlanan 50 yataklı yeni Devlet Hastanesi inşaatı ile birlikte yol genişletme ve kaldırım çalışmalarına başladı. Çalışmaları yerinde inceleyen Başkan Tekin, hastane inşaatı ile birlikte Belediye olarak bu güzergahta 3 metre olan yolu 15 metreye çıkartacaklarını söyledi.

Hastane çevresinde tüm donatıları Belediye olarak yapacaklarını ifade eden Tekin, “Öncelikle yeni hastane inşaatı İlçemizi hayırlı olsun. Bu bölgede daha önce bir planlama yapmıştık. Hastane inşaatı başlamasıyla birlikte Belediye olarak bizde çalışmalara başladık. Öncelikle 3 metre olan yol genişliğini 15 metreye çıkartıyoruz. Ayrıca bu alanda hastaneye gelecek olan vatandaşlarımızın araçlarını rahatlıkla park etmeleri için otopark alanı yapacağız. Kaldırımlarla birlikte sosyal donatılarını tamamlayacağız. Hastane çevresini çok güzel bir alan haline getireceğiz.” dedi.