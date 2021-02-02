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Hastane personellerinden mağdur aileye destek

Zonguldak’ta doğum esnasında kalp krizi geçirerek yatağa bağımlı hale gelen Zehra Kıyar ve eşi Hüseyin Kıyar’ı ziyaret eden BEÜ Hastanesi personelleri destekte bulundu.

Zonguldak'ta doğum esnasında kalp krizi geçirerek yatağa bağımlı hale gelen Zehra Kıyar ve eşi Hüseyin Kıyar'ı ziyaret eden BEÜ Hastanesi personelleri destekte bulundu.


Kozlu ilçesinde yaşayan Hüseyin ve Zehra Kıyar çiftinin bir süre önce kız çocukları dünyaya geldi. Ancak anne Zehra Kıyar'ın doğum esnasında iki kez kalp krizi geçirmesi üzerine bebekleri sezaryenle dünyaya geldi. Ancak talihsiz anne Zehra Kıyar, yatağa bağımlı hale geldi.


Maddi yönden güçlük yaşayan ailenin imdadına hayırseverler yetişti. Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Hastanesi kantininde çalışırken eşinin yatağa bağımlı hale gelmesi üzerine ücretsiz izne ayrılan Hüseyin Kıyar'ı hastane personelleri yalnız bırakmadı. Hizmet birimi personelleri adına Aziz Baki ve Ahmet Acar, ailenin evine ziyaret gerçekleştirerek destekte bulundu.


Aile de hastane personellerine teşekkür etti.

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