Hastane personellerine ilkyardım eğitimi

Sağlık Müdürlüğünün İlkyardım Yönetmeliği kapsamında düzenlenen eğitimde ilkyardım Eğitimcisi Derya Kayınova tarafından hastane personellerine temel yaşam desteği, kanamalar, tıkanmalar, yaralanmalar, kırık, çıkık, gibi ilkyardım hakkında detaylı bilgiler verilip çocuk ve yetişkin maketler üzerinde teorik ve uygulamalı olarak eğitim verildi.