Hastanede gerçeğini aratmayan tatbikat

Zonguldak' ın Çaycuma ilçesinde bulunan Çaycuma Devlet Hastanesi'nde gerçeğini aratmayan yangın tatbikatı gerçekleştirildi.

Çaycuma Devlet Hastanesi, Hastane Afet ve Acil Durumu Planı (HAP) çerçevesinde yangın ve acil durumlarda yapılacaklar ile ilgili olarak tatbikat yapıldı. Çaycuma Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekiplerinin de yer aldığı tatbikat, gerçeğini aratmadı. Tatbikat çerçevesinde dumandan etkilenenler ekipler tarafından hastaneden çıkarıldı. İtfaiye, Çaycuma Devlet Hastanesi Sivil Savunma Birimi ve UMKE ekiplerinin de yer aldığı tatbikatla ilgili olarak yapılan açıklamada şöyle denildi; "Hastanemiz tarafından Hastane Afet ve Acil Durum Planı (HAP) çerçevesinde yangın ve diğer acil durumlarda yapılacaklar konusunda Çaycuma Devlet Hastanesi Sivil Savunma Birimi, Zonguldak Ulusal Medikal Kurtarma (UMKE) ve Çaycuma Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü katılımlarıyla masa başı ve saha tatbikatları düzenlenmiştir.”