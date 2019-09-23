Hastaneye 10 adım kala ecel yaya geçidinde yakaladı

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde hastaneye giderken yolun karşısına geçmeye çalışan kadına otomobil çarptı. Kontrole gitmek istediği hastaneye yaralı olarak kaldırılan kadın yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Kaza saat 14.00 sıralarında Müftü Mahallesi Şehit Ömer Halisdemir Bulvarı üzerinde meydana geldi. İddiaya göre hastanede kontrollerini yaptırmak için yolun karşısına geçmeye çalışan 69 yaşındaki Firdevs Tokatlı'ya T.B. idaresindeki 67 UC 268 plakalı otomobil çarptı. Otomobilin ön camına çarpıp yere düştükten sonra metrelerce sürüklenen yaralı kadın için vatandaşlar sağlık ekiplerine haber verdi. 112 sağlık ekipleri yaralı kadını olay yerinde yaptıkları müdahalenin ardından ambulansla yakındaki özel hastaneye kaldırdı. Kazada ağır yaralanan kadın yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılmayarak hayatını kaybetti. Polis kazaya karışan kadın sürücüyü gözaltına alırken, otomobil ise çekici ile olay yerinden kaldırıldı. Kaza sonrası vatandaşlar aynı yerde neredeyse her hafta kazaların yaşandığını, yetkililerden önlem almalarını istediklerini ancak şu ana kadar kimsenin ilgilenmediğini söyledi. Bölgede çok sayıda dershane, okul ve büyük bir özel hastane olmasından dolayı yaya trafiğinin çok fazla olduğunu dile getiren vatandaşlar yetkililerin önlem almalarını istedi.

Kaza anı güvenlik kamerasında

Yaşanan kaza yakındaki bir iş yerinin güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde koşarak yolun karşısına geçmeye çalışan kadına otomobilin çarptığı ve çarpmanın etkisi ile kadının metrelerce sürüklendiği görülüyor.

Savcılık olayla ilgili olarak soruşturma başlattı.