Hastaneye giderken kaza yaptılar; 1 ölü, 1 yaralı

Zonguldak'ta seyir halindeki bir otomobil kontrolden çıkarak şarampole uçtu. Kazada otomobilde bulunan 65 yaşındaki Yaşar Yılmaz hayatını kaybederken araç sürücüsü yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza Zonguldak-Ereğli karayolu Delihakkı mevkisinde yaşandı. 20 yaşındaki İlkay Y. idaresindeki 67 ACH 354 plakalı otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole uçtu. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri biri ağır iki yaralıya olay yerinde müdahale etti. Ancak kazada araçta bulunan 65 yaşındaki Yaşar Yılmaz hayatını kaybetti. Sürücü İlkay Y. ise yaralandı. Araçta bulunanların hastaneye giderken kaza yaptıkları öğrenildi. Hayatını kaybeden Yaşar Yılmaz'ın cansız bedeni hastane morguna kaldırıldı. Hastaneye kaldırılan sürücünün ise tedavisi sürüyor.