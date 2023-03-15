'Hastaneye gidiyorum' dedi, bir daha eve dönmedi

Zonguldak'ta hastaneye gidiyorum diyerek evden ayrılan 52 yaşındaki Perihan Aygün'den haber alınamıyor.

Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde Durhanlı Köyünde oturan 4 çocuk annesi Perihan Aygün (52) Pazartesi sabahı "Hastaneye gidiyorum" diyerek evden ayrıldı. Zonguldak Atatürk Hastanesine giriş kayıtlarını yaptıran Aygün'den 3 gündür haber alınamıyor.

Karısının hayatından endişe ettiğini dile getiren Kocası Mustafa Aygün'ün yaptığı açıklamada, başım ağrıyor diye Zonguldak Atatürk Hastanesine gidiyorum diye evden çıktığını dile getirdi. Eve dönmeyen Aygün'ün yakınları Jandarma'ya başvurdu. Eşinden haber alamadığını söyleyen Mustafa Aygün, "Hanımın nerede olduğunu bilmiyoruz. "Burada benim başımın ağrısına çare bulamadılar, belki Zonguldak Atatürk Hastanesinde şifa bulurum" diye evden çıktı, bu saate kadar nerede olduğunu bilmiyoruz. En son Jandarmanın tespitlerine göre Hastaneye giriş çıkış kayıtları var. Onu gören Allah rızası için polise, jandarmaya haber versin" dedi.