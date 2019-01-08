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Hastanın imdadına Kozlu Belediyesi yetişti

Kozlu Belediyesi hastanede mahsur kalan hastayı evine güvenli bir şekilde ulaştırdı.


Kozlu belediyesi Afet koordinasyon masasına gelen yardım talebi üzerine ekipler Atatürk Devlet Hastanesi nöroloji yoğun bakım servisinden bugün taburcu olan Kemal Uru'yu hastaneden alarak güvenli bir şekilde evine ulaştırdı. Kemal Uru Kozlu Belediyesi itfaiye ekiplerine ve Belediye başkanı Kerim Yılmaz'a teşekkür ederek "Bu kötü hava şartlarında imdadıma yetiştiler Allah razı olsun çalışmalarında başarılar dilerim" dedi.

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