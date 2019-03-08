İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Hatalı sollama yapan tır otomobile çarptı

Zonguldak Alaplı ilçesinde hatalı sollama yaptığı ileri sürülen tır otomobile çarptı.

Refüje çıkan otomobildeki sürücü kazayı yara almadan atlattı.


Edinilen bilgiye göre kaza, Zonguldak Alaplı ilçesi Erdem Yuva üst geçit meydanında geldi. Sezai D. yönetimindeki 67 LP 359 plakalı tır, Hanife S. yönetimindeki 34 FJJ 70 plakalı otomobili sollamak istedi. Sağ şeride geçmek isteyen tır sürücüsü, önünde seyreden otomobili fark etmeyerek çarptı. Çarpmanın etkisiyle Hanife S. yönetimindeki otomobil çarpmanın etkisiyle bir anda ters döndü. Otomobil sürücüsü kazayı yara alamadan atlattı.


Kazayı gören görgü tanıkları ise o anları anlattı. Polis kazayla ilgili inceleme başlattı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.