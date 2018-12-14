Hatice Erdem Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi kalitesini tescillendirdi

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde faaliyet gösteren Hatice Erdem Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 3 temada dereceye giren tek okul oldu.

Kdz. Ereğli Hatice Erdem Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Milli Eğitim Bakanlığı'nın 2017-2018 verileri ile dikkate alarak hazırladığı “Kurumsal Dış Değerlendirme Raporu” verilerine göre 6 tema değerlendirme kriterlerinden 3 temada Türkiye ortalamasının üstünde yer alarak En İyi Meslek Liseleri arasına girdi. Zonguldak ilinde ise 3 temada dereceye giren tek okul olarak kalitesini tescillendirdi.