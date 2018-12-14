İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Hatice Erdem Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi kalitesini tescillendirdi

Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde faaliyet gösteren Hatice Erdem Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 3 temada dereceye giren tek okul oldu.

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde faaliyet gösteren Hatice Erdem Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 3 temada dereceye giren tek okul oldu.


Kdz. Ereğli Hatice Erdem Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Milli Eğitim Bakanlığı'nın 2017-2018 verileri ile dikkate alarak hazırladığı “Kurumsal Dış Değerlendirme Raporu” verilerine göre 6 tema değerlendirme kriterlerinden 3 temada Türkiye ortalamasının üstünde yer alarak En İyi Meslek Liseleri arasına girdi. Zonguldak ilinde ise 3 temada dereceye giren tek okul olarak kalitesini tescillendirdi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.