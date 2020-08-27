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Hatıra ormanında yangın: 2 hektar alan kül oldu

Zonguldak’ın Gökçebey ilçesinde hatıra ormanında yangın çıktı.

Zonguldak'ın Gökçebey ilçesinde hatıra ormanında yangın çıktı. Bölgeye çok sayıda itfaiye desteği istenirken, 2 hektar arazi kül oldu.


Zonguldak Gökçebey ilçesine bağlı Bakacakkadı beldesinde bulunan hatıra ormanında yangın çıktı. Edinilen bilgiye göre dumanların yükseldiğini gören vatandaşlar durumu Bakacakkadı itfaiyesine bildirdi. Alevler kısa sürede dönümlük arazi üzerine yayıldı. Yangın yerine Gökçebey, Çaycuma, Devrek ilçe itfaiyelerinde ve Orman işletme ekiplerinden destek istendi. Saatler süren yangın söndürme işleminin ardından geriye 2 hektar küle dönen arazi kaldı. Yangının hatıra ormanına atılan çöplerden kaynaklandığı düşürülürken, itfaiye ekipleri inceleme başlattı.

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