İhlas Haber Ajansı

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Hava sıcaklığı 20 dereceye yükseldi, vatandaşlar denize girdi

Zonguldak’ta hava sıcaklığının 20 dereceye yükselmesinin ardından vatandaş sıcak havamın tadınız denize girerek geçirdi.

Zonguldak'ta hava sıcaklığının 20 dereceye yükselmesinin ardından vatandaş sıcak havamın tadınız denize girerek geçirdi.


Zonguldak'ta Ocak ayına rağmen yazdan kalma bir gün yaşandı. Hava sıcaklıkları 20 derecelere kadar yükseldi. Hava sıcaklığının 20 dereceye yükselmesinin ardından limanda bazı vatandaşlar denize girdi. Denizin serin sularına aldırış etmeyen vatandaş sıcak havanın tadını denize girerek geçirdi.

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