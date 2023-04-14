Hava sıcaklığı arttı, vatandaş sahile koştu

Zonguldak'ta hava sıcaklıklarının 20 dereceye yükselmesinin ardından vatandaşlar sahile akın etti.

Zonguldak'ta bir kaç gündür devam eden yağışlı hava yerini güneşli havaya bıraktı. Hava sıcaklıkları 20 dereceye kadar yükseldi. Hava sıcaklıklarının yükselmesiyle birlikte vatandaşlar sahile akın etti. Vatandaşlar sıcak havanın tadını güneşlenerek ve yürüyüş yaparak geçirdi. Hava sıcaklıklarının önümüzde günlerde atarak devam etmesi bekleniyor.