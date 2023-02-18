İhlas Haber Ajansı

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Hava sıcaklığı yükselinde sahile akın ettiler

Zonguldak’ta hava sıcaklarının 14 derecelere yükselmesinin ardından vatandaşlar sahile yoğun ilgi gösterdi.

Zonguldak'ta hava sıcaklarının 14 derecelere yükselmesinin ardından vatandaşlar sahile yoğun ilgi gösterdi.


Zonguldak'ta hava sıcaklıklarının 14 dereceye yükselmesinin ardından vatandaşlar kendilerini sahile attı. Vatandaşlar sıcak havanın tadını sahil kenarında oturarak ve müzik dinleyerek geçirdi. Öte yandan sokak müzisyeni seslendirdiği şarkılarla sahile gelen vatandaşların kulaklarının pasını sildi. Hava sıcaklarının önümüzdeki günlerde 5 derecelere kadar düşmesi bekleniyor.

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