Hava sıcaklıkları düştü, yağmur hayatı olumsuz etkiledi

Zonguldak'ta sabah saatlerinde başlayan sağanak yağış hayatı olumsuz şekilde etkiledi.

Zonguldak'ta günlerdir devam eden sıcak hava yerini yağmura bıraktı. Sabah saatlerinde başlayan etkili yağış öğlen saatlerinde de etkisini göstermeye devam etti. Hava sıcaklarını 26 derecelerden 20 derecelere kadar düştü. Yağmura hazırlıksız yakalanan vatandaşlarda yağmurdan nasibini aldı. Öte yandan bazı vatandaşlardan yağmurdan korunmak için binaların altlarına sığındı. Sağanak yağışların Çarşamba gününü kadar etkisini sürdürmesi bekleniyor.