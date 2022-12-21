Havalar soğudu, hamsinin fiyatı arttı

Zonguldak'ta hava muhalefeti nedeniyle teknelerin çoğu denize açılamayınca tezgahlardaki hamsi fiyatı yükseldi.

Zonguldak'ta hava muhalefeti nedeniyle teknelerin çoğu denize açılamayınca hamsi fiyatı artarak 40 lirayı buldu. Diğer yandan mezgit ve istavrit ise 25-35 lira arasında satılıyor. Balıkçı Zeki Beybeyoğlu, “Palamut, Allah'a şükür bol geçti. Şu an palamut bitti gibi bir şey, azaldı. Havaların soğumasıyla birlikte hamsi balığı kendisini göstermeye başladı. 3-4 gündür yerli hamsi çıkıyor; Bartın, Amasra ve Kurcaşile tarafından. İnşallah hamsi, palamut gibi bol olursa halkımızı balığa doyuracağız. 25 TL, 35 TL, 50 TL bandında fiyatlar değişiyor. Bu sene palamut balığı Rabbim bize verdi, 5 tanesi 100 TL'den sattık. İlk gün hamsiyi 25 TL'ye sattık. Havaların soğumasıyla bugün hamsiyi 40 TL'ye satıyoruz. Her gün istavrit ve mezgit balığı geliyor. Diğer balıklarda sıkıntı yok. Bu sene istavrit balığı biraz pahalı, 50-70 TL arasında değişiyor” dedi.