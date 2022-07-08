Havuz çalışmaları bayramdan sonra başlayacak

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde geçtiğimiz yıl temeli atılan Yarı Olimpik Yüzme Havuzunun yapımına kısa sürede başlanarak 90 gün içerisinde tamamlanacağı açıklandı.

AK Parti Kdz. Ereğli İlçe Başkanı Av. Saffet Bozkurt, bayramdan sonra başlayacak olan çalışmaların 90 gün içerisinde tamamlanacağını ifade etti. Açıklamasında 5 Temmuz'da müteahhit firma ile sözleşme yapıldığını ifade eden Bozkurt; havuzun, kapalı havuz olarak devlete ait tek tesis olma niteliğini taşıyacağını belirtti. Bozkurt açıklamasında şu sözlere yer verdi: “2020 yılı Gençlik ve Spor Bakanlığı Yatırım Programına alınan ilçemiz Kırmacı Mahallesi'nde bulunan yaklaşık 9 dönümlük Maliye arazisine kayıtlı arazi içinde; 2018 yılında tamamlanan Gençlik Merkezi'nin de bulunduğu alana Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından 4 milyon 300 bin liralık ödenek ayrılarak yapımı 2020 yılı içesinde başlaması planlanan Yarı Olimpik Yüzme Havuzu, Kırmacı Mahallesi Hasan Canver Caddesi 1371 ada, 2. Parsele yapılacak olup, bu alan ‘Kdz. Ereğli Eğitim Vadisi' olarak anılmaktadır. Ocak-2021 yılında ihale yapılarak inşaata başlanmış olup, inşaat işi betonarme bitmiş, çatı için çelik yapıya başlanacaktır.

5 Temmuz 2022'de Yarı Olimpik Havuza ait İstanbul ilinden Seçim Peyzaj Mühendislik Taahhüt ve Tic. Lmd. Şti.'ye ait yeni müteahhit firma ile devir sözleşmesi yeniden yapılmış olup, 90 gün içerisinde bitmesi için bayram sonrası çalışmalara başlanacaktır. Bu tesis, ilçemizde Kapalı Havuz olarak devlete ait tek tesis olma niteliğini taşıyacaktır. Bu bölgede 3 lise, 2 ortaokul, 1 ilkokul, 1 Bilim Sanat Merkezi ve temeli yakın zamanda atılacak 1 adet Özel Eğitim Uygulama okulları bulunmaktadır. Eğitim Vadimize Yarı Olimpik Yüzme Havuzunu da kazandırmamızla birlikte, bu bölgenin daha da hareketleneceğini düşünüyorum. Bu vesileyle, Özel Eğitim Uygulama Okulu ile ilgili çalışmalarımızı çok yönlü olarak sürdürdüğümüzü ifade ediyor; kapalı havuz ile ilgili yaşanan gelişmede emeği ve katkısı bulunan herkese şahsım ve Kdz. Ereğli halkı adına teşekkür ediyorum.”