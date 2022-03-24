Hayati İnanç Kdz. Ereğlililerle buluştu

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde faaliyet gösteren English Fast Yabancı Dil Kursu'nun daveti ile ilçeye gelen Eğitimci Yazar Hayati İnanç, “Hayata Şiirden Bakmak” konulu bir konferans verdi.

Gülüç Büyük Anadolu Otel'de gerçekleşen program davetiye usulü ile olmasına rağmen, yaklaşık bin kişilik salona bin 500'in üzerinde katılımcı geldi. Eğitimci Yazar Hayati İnanç, “Hayata Şiirden Bakmak” konulu konferansta kendi hayatından örnekler verirken, okuduğu şiirlerle kendisini dinleyenlerin büyük beğenisini kazandı. 1970 ve 1980'li yıllarda ulaşım ve haberleşme olmak üzere yokluktan kaynaklı zorlukları anlatan İnanç, aynı zamanda o yılların güzelliklerini de ifade etti. Programa katılanların sorularını da yanıtlayan İnanç, gençlerle sohbet etti, tavsiyelerde bulundu.