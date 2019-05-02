Hayatlarını kaybeden iş arkadaşları için dua edip kurban kestiler

Zonguldak'ta tren garı yönetimi tren kazalarında hayatlarını kaybeden iş arkadaşlarını anmak ve bir daha kaza olmaması için dua edip kurban kesti.

Zonguldak Tren garına yaz aylarının gelmesiyle yolculukların rahat bir şekilde yolculuk etmeleri amacıyla Dörtlü Demo getirildi. Gar yönetimi kendi aralarında para toplayarak demonun hareketi öncesinde garda bekleyen yolculara ilk kez lokma, peynir ve ayran dağıttı. Ardından demonun önünde toplanan gar yönetimi, tren kazalarında hayatını kaybeden iş arkadaşları anmak ve bir daha kaza olmaması için dua edip kurban kesti. Dörtlü demo ilk seferini sabah saatlerinde Karabük İlçesine yaptı.

Zonguldak Tren Garı Müdürü Zikri Naçakçı, '' Vatandaşların rahat bir şekilde yolculuk etmeleri amacıyla dörtlü demo geldi. Bizlerde demonun hareketi öncesinde aramızda para toplayarak yolculara, lokma, peynir ve ayran dağıttık. Ardından da tren kazalarında hayatını kaybeden iş arkadaşlarımız ve vatandaşlar için dua edip kurban kestik. Amacımız birlik beraberliğimizi pekiştirmek. Görüyorum ki güzel bir organizasyon oldu. İnşallah bu organizasyonun devamını da getireceğiz''dedi.