İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Hayırseverden felçli adama yardım eli

Zonguldak’ta 3 aydır tek göz odada yaşam savaşı veren 52 yaşındaki Turgut Mutlu’ya hayırsever iş adamından yardım eli uzandı.

Zonguldak'ta 3 aydır tek göz odada yaşam savaşı veren 52 yaşındaki Turgut Mutlu'ya hayırsever iş adamından yardım eli uzandı.


Üzülmez Mahallesi Kemerbaca Sokak'ta tek göz odada yaşam savaşı veren 52 yaşındaki Tu} rgut Mutlu'ya hayırsever iş adamı Murat Parlak, yardım elini uzattı. İhlas Haber Ajansının yaptığı haber üzerine harekete geçen iş adamı gıda ve erzak yardımında bulundu. Parlak, Turgut Mutlu'yu ziyaretinde “Bizim elimizden ne geliyorsa yapmak görevimiz, üzerimize ne düşüyorsa yapmaya hazırız” şeklinde konuştu.


Ziyaret ve yardım için Murat Parlak'a teşekkür eden Turgut Mutlu, destekleriniz ve ziyaretiniz için teşekkür ediyorum” dedi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.