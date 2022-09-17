Hayvan sahiplerinin çabalarıyla yavru kediler annelerine kavuştu

Zonguldak'ta doğumdan sonra yavrularını kabul etmeyen 1 yaşındaki tekir cinsi kedi, hayvan sahiplerinin uzun uğraşları sonucunda anne kedinin yavrularını kabul etmesi sağlandı.

Zonguldak'ta 1 yaşındaki tekir cinsi kedi doğum yapamama nedeniyle kent merkezinde ki özel veteriner kliniğe getirildi. Veteriner hekim Gökmen Koç tarafından muayene edilen kedinin rahiminden yavruların sıkıştığı tespit edildi. Ardından sezaryenle ameliyatla alınan anne kedinin rahiminde sıkışan 3 yavru çıkartıldı. Ancak yavruların sezaryenle çıkartılması nedeniyle bu kez de anne kedi yavruları kabul etmedi. Hayvan sahipleri 6 gün boyunca yavruları anne kediye yaklaştırarak emzirmesini sağladı. 6 günün sonunda anne kedi yavrularını kabul etmesiyle problem çözüldü.

Veteriner Hekim Önder Koç, “Pazar sabahı kedimden akıntı geldi. Dışarı da kuyruğunu görüyoruz ama çok fazla ıkınıyor ağrısı acısı var. Doğumunu gerçekleştirmiyor. Yapılan tetkik ve ultrasonda kedimizin doğuramadığını ve kanala sıkıştığını tespit ettik. O yüzden ameliyat kararı verdik. O ilk sıkışan yavru gerçekten çok büyüktü. Kesinlikle kanaldan geçecek ebatlarda değildi. Rahminden çıkardık yavruları. Kızanın etkisi ile dışarıda hangi kedilerle çiftleşti bilinmiyor. Cüsseli bir erkek kesiyle çiftleşmiş haddinden büyüktü yavrular. Ardından da kapattık. İlk 5 gün anne kedi sezaryenle doğum yapıldığı için anne kedi yavrularını kabul etmedi. Hasta sahiplerini yavruları tutarsak anneye getirdi. 2 saatte bir böyle beslemeler yaptı. Annenin altında sıcaklığını korudu. Yeri geldi yavruların üzerlerini sürttürerek sıcaklıklarını anneye geçirtti. Şu anda 6'ıncı günün sonunda çok şükür anne yavrularını kabul etti ve beslemeye başladı. Annelik içgüdüsünü kazanmış hale geldi. Şu anda problem yok” dedi.