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Hazırlık maçı: Kdz. Ereğli Belediyespor: 2 - Çaycumaspor: 0

Bölgesel Amatör Ligi 7.

Bölge 1. Grup'ta mücadele eden Kdz. Ereğli Belediyespor, hazırlık maçında Çaycumaspor'u 2-0 mağlup etti.


Kdz. Ereğli Belediyespor yeni sezon öncesi hazırlıklarını sürdürüyor. Deplasmanlı Süper Amatör Lig takımlarından Çaycumaspor ile hazırlık maçında karşı karşıya gelen Ereğli Belediyespor karşılaşmadan 2-0 galip ayrıldı.


Çaycuma Stadı'nda oynanan karşılaşmada maçın gollerini ilk yarıda Fahri Eren Pamuk'un asistinde Emre Aydoğan ve maçın son dakikalarında Yasin Koç'un ortasında Emirhan Saltabaş kaydetti.

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