HDP milletvekili adayı terör propagandasından gözaltına alındı

G. evinde yakalanarak gözaltına alındı.

Zonguldak İl Jandarma Komutanlığınca, sosyal medya (Twitter) üzerinden PKK/KCK terör örgütü propagandası yaptığı tespit edilen B.G. (49) isimli şahıs yapılan operasyon sonucu Kdz. Ereğli ilçesindeki ikametinde yakalandı. Zonguldak Cumhuriyet Başsavcılığından arama kararı alınarak yapılan arama neticesinde; 1 adet dizüstü bilgisayar, 1 adet cep telefonu, çeşitli miktarda yazılı dokümanlara el konuldu. 2018 yılında HDP Zonguldak Milletvekili adayı olan B.G. (49) ekipler tarafından gözaltına alındı.