Helallik isteyip evden ayrıldı, sonrası korkunç

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde sabah saatlerinde evinden helallik alıp çıkan bir kişi akşam saatlerinde oğlu tarafından tüfekle vurulmuş halde bulundu.

Edinilen bilgiye göre olay, Gülüç beldesi Bekyeri Mahallesi'ndeki belediyeye ait su depolarının bulunduğu mevkide yaşandı. İddiaya göre, Turan G. (50) sabah ailesinden helallik alıp evden ayrıldı. Babasından uzun süre haber alamayan oğlu İ.G. kendisini aramaya başladı. Gülüç Belediyesi'ne ait su depolarının bulunduğu mevkide yerde hareketsiz yatan birini gören İ.G. yakına gidip baktığında korkunç manzara ile karşılaştı. Babasını kanlar içerisinde yerde gören İ.G. sağlık ekiplerine haber verdi. Kısa sürede olay yerinde gelen 112 sağlık görevlileri yaptıkları kontrollerde Turan G.'nin hayatını kaybettiğini belirledi. Olay yerine gelen polis ekipleri Turan G.'nin yanında av tüfeği olduğunu tespit edip, ölümünü şüpheli bularak inceleme başlattı.

Savcılığın olayla ilgili olarak başlattığı soruşturma sürüyor.