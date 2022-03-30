Helvacılar Ortaokulu öğrencileri şampiyonluğa doğru ilerliyor

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesine bağlı Helvacılar Ortaokulu öğrencileri Bocce Türkiye şampiyonluğuna doğru adım adım yaklaşıyor.

Helvacılar Ortaokulu öğrencileri İl şampiyonluğunun ardından Bölge grup birinciliğine yükselen Bocce Yıldız Kızlar İl birinciliği sonrasında Ankara'da düzenlenen bölge şampiyonasında gruplarını 1. olarak bitirip sıralama maçları ve son maçlarla birlikte Aydın'da yapılacak Türkiye şampiyonasına katılmaya hak kazandı.

Şampiyonluk için kolları sıvayan takım, ayağının tozuyla Çaycuma İlçe Kaymakamı Muharrem Coşgun'u ve İlçe Milli Eğitim Müdürü İsmail Baş ile Şube Müdürü İsmail Çelebi'ye ziyarette bulundu. Helvacılar Ortaokulu'ndan yapılan açıklamada; "Bu gururu bizlere yaşattıkları için, başta Beden Eğitimi Öğretmenimiz Yüksel Yıldız ve öğrencilerimiz Ecrin Ünsal, İremsu Köseli, Esengül Akkaya ve Busenur Baş'a çok teşekkür ederiz" denildi.

Diğer yandan 11-13 Mayıs tarihleri arasında Aydın'da yapılacak olan Türkiye Şampiyonası'nda da Helvacılar Ortaokulu, Zonguldak ile Çaycuma'yı temsil ederek sahaya çıkacak.