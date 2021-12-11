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Hem çaldılar hem oynadılar

Zonguldak’ta Gazipaşa Caddesinde bir grup roman sanatçılar cadde ortasında hem çaldı hem oynadı.

Zonguldak'ta Gazipaşa Caddesinde bir grup roman sanatçılar cadde ortasında hem çaldı hem oynadı.


Zonguldak'ta kent merkezinde roman vatandaşlar cadde ortasında keman, darbuka ve cümbüş ile söyledikleri şarkılarla keyifli anlar yaşattı. Cadde de kurulan sanatçılara vatandaşlarda alkışlayarak destek verdi. Şarkılara destek veren vatandaşlar cep telefonlarla anları kaydederek sosyal medya hesaplarında paylaştı.


Yaklaşık 2 saat boyunca vatandaşlara unutulmaz anlar yaşatan roman sanatçılar, şarkılarını tamamlamasının ardından alandan ayrıldı.

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