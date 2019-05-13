Hemşireler günü törenle kutlandı

Valilik önünde düzenlenen törende Saygı Duruşu ve İstiklal Marşının okunmasının ardından Atatürk Anıtına çelenk koyuldu.

Törende bir konuşma yapan Türkiye Hemşireler Derneği Zonguldak Şube Başkanı Arife Ayaz yapmış olduğu konuşmada şöyle dedi. “ Modern hemşireliğin kurucusu Florence Nightingale'in doğum günü olan 12 Mayıs, 1964 yılından bu yana “Dünya Hemşireler Günü” olarak ülkemizde de kutlanmaktadır. Bu anlamlı, özel ve önemli günde, dünyada ve ülkemizde, hemşireliğe ve sağlık hizmetlerine ilişkin sorunlar ve gelişimler yoğun bir biçimde tartışılmakta ve paylaşılmaktadır. Dünya Hemşirelerini temsil eden, Uluslararası Hemşireler Konseyi her yıl olduğu gibi bu yılda, tüm hemşirelerin tek ses olması için ortak bir tema belirlemiştir. Dünya hemşirelerinin 2019 yılı teması, “Hemşireler: Herkes için Sağlık Hedefine Ulaşmada Öncü Bir Ses” olarak açıklanmıştır. Temada da belirtildiği gibi küresel sağlık sorunların önlenmesinde ve çözümlenmesinde; birey, aile ve toplum için sağlık hedefine ulaşmada öncü bir ses olması beklenen hemşirelerin, önemli sorumlulukları bulunmaktadır. Bu bağlamda sağlık hakkı, hem toplum, hem toplumun her bir üyesi hem de toplumun bir üyesi olan biz hemşireler için geçerlidir. Toplumumuzun hak ettiği güvenli ve nitelikli bakımın garantisi, ekibin içinde yaklaşık 170 bin kişi ile en büyük çoğunluğu oluşturan hemşirelerdir. Ancak mevcut sağlık sistemi içinde biz hemşirelerin, toplumumuzun hak ettiği nitelikli bakımı sunabilmesi ve “sağlık hedefine ulaşmada öncü bir ses” olabilmesi için öncelikli olarak yapılması gereken düzenlemeler bulunmaktadır. Bu düzenlemeler; Temel eğitimi hemşire olmayan sağlık insan gücüne, uzaktan eğitimle hemşirelikte ön lisans ve lisans diploması verilme uygulamasının durdurulması, Hemşirelik eğitimin, hemşirelik mesleğinin sahiplerine bırakılması, hemşirelik akademik kadrolarına, hemşirelik dışı meslek sahiplerinin istihdamının önlenmesi, Niteliksiz ve meslek dışı kuruluş/bireyler tarafından yürütülen hemşirelik kurslarına vb. izin verilmemesi, mevcut programların durdurulması, Hemşirelik hizmetlerinin yönetimi ve organizasyonunun başhemşirelik unvanı ile hemşirelik yönetmeliğinde yer alan görev, yetki ve sorumluluklarla yürütülmesi, Yasalarla tanımlanmış “hemşire kadrolarının” ve “görev, yetki ve sorumluluklarının” diğer sağlık çalışanlarına verilmemesi, Hemşire insan gücü planlamasının, modern, bilimsel ve mesleğin icrasına yönelik özellikler dikkate alınarak yapılması, Hemşire istihdam probleminin çözülmesi, Devlet kurumlarında istihdam sorunu nedeniyle iş bulamayan hemşirelerin, “İş Tecrübesi Edindirme Programları” ile istismar edilmesinin önüne geçilmesi, Hemşirelerin özlük haklarının iyileştirilmesi, Sağlık çalışanlara yönelik şiddetin engellenmesi, Güvenli ve olumlu çalışma ortamı, Dünya ve Avrupa ortalamasında bir ücret verilmesi, Performans sisteminin kaldırılması veya biz hemşirelere de yaptığımız işin karşılığını hak ettimiz şekilde verilmesi Ayrıca, bizler de politikaların oluşturulmasında söz sahibi olmalıyız, Yalnız başımıza biraz, ancak birlikte çok fazla şey yapabiliriz.

Konuşmanın ardından tören sonra erdi.