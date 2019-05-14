Hemşireler haftasında iftar programı düzenlendi

Zonguldak'ın Ereğli ilçesi Devlet Hastanesi Başhekimliği tarafından düzenlenen iftarda tüm hastane çalışanları bir araya geldi.

Kdz. Ereğli Devlet Hastanesi Başhekimliği tarafından dün akşam hastanenin yemekhanesinde düzenlenen iftar programı öncesi Kur'an-ı Kerim okundu, ilahiler seslendirildi. İftar programına Kdz. Ereğli Kaymakamı İsmail Çorumluoğlu, Karadeniz Bölge Komutanı Cemal Özden Yazıcıoğlu eşleriyle birlikte katılırken, Kdz. Ereğli Belediye Başkan Yardımcıları Haluk Okur, Mehmet Tayyar Mendeş, Kdz. Ereğli İlçe Sağlık Müdürü Sezer Çetin Kaya, Kdz. Ereğli Devlet hastanesi Başhekimi Uzm. Dr. Vildan Türkeli ile hastanesi yöneticileri ve çalışanları yer aldı.

Okunan akşam ezanı ile birlikte oruçlar açılırken, hastane çalışanları bir arada iftar yapmaktan duydukları memnuniyeti dile getirdiler.

İftar programında konuşan Kdz. Ereğli Devlet Hastanesi Başhekimi Uzm. Dr. Vildan Türkeli, iftar programını özellikle Hemşireler Haftası'na denk getirdiklerini ifade etti. Uzm. Dr. Türkeli konuşmasında “Bu vesile ile tüm hemşirelerimizin hemşireler haftasını canı gönülden kutluyorum. Hastanemizin tüm çalışanları ile Kaymakamımız, bölge komutanımız ve belediye başkan yardımcılarımız ile bir arada iftar yapmaktan son derece mutluyuz. Katılımlarından dolayı herkese çok teşekkür ediyorum” dedi.

İftar programında canlı musiki dinletisi sunuldu.