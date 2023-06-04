Hemzemin geçitte kapanmayan bariyer tehlike saçıyor

Zonguldak'ta Gökçebey ve Saltukova arasındaki hemzemin geçitte kapanmayan bariyer, kazaya davetiye çıkartıyor.

Zonguldak-Karabük arası önemli bir ulaşım aracı olan tren, pek çok noktada karayolu ile kesişiyor. Gökçebey-Çaycuma-Saltukova arası sinyal sistemi ve bariyer sistemi arıza verdiğinden çalışmıyor. Hemzemin geçitte bariyerlerin açık olması nedeniyle tren 25 km hızla gidiyor. Bölgede hat imba (Hattın Sinyal Arızası) olduğu ve tamir edileceği öğrenildi.

Çevre sakinleri, yaklaşık 20 gündür demiryollarına ait bariyerlerin ve sinyal sisteminin çalışmadığını belirterek, özellikle sabah mesaisine giden insanların işe yetişemediğini kaydetti. Trafiğin yoğun olduğu ve okul geçidinin bulunduğu hemzemin geçitte vatandaşlar can güvenlikleri olmadığını belirtti.