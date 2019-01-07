‘Her çocuk özeldir, haydi keşfedelim' projesi başlatıldı

Sağlık Müdürlüğü Konferans Salonunda düzenlenen törene İl Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Ertuğrul Güner, Halk Sağlığı Hizmetleri Başkan Yardımcısı Dr. Tülay Çakır Bakkaloğlu, Kamu Hastaneleri Başkan Yardımcısı Aydın Şanlıoğlu, Sağlık Müdürlüğü AR-GE Proje Birim Sorumlusu Esra Kılıç Kocabaş, İl Milli Eğitim Müdür yardımcısı Harun Akgül, Uzun Mehmet Özel Eğitim Okulu Müdürü Ayhan Eliçora, BAKKA temsilcisi Uzman Ümran Öztürk ve sağlık çalışanları katıldı.

Törenle düzenlenen projenin açılış konuşmasını yapan İl Sağlık Müdürü Uzm Dr. Ertuğrul Güner konuşmasında şöyle dedi:

“Müdürlüğümüz Ruh Sağlığı Birimi yetki ve sorumlulukları arasında; Çocukluk Çağı Ruhsal Bozukluklarının, Özgül Öğrenme Güçlüğü, Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite gibi erken tanılama, koruyucu hizmetleri kapsamında eğitim ve farkındalık çalışmalarını yürütmek, yer almaktadır. İlimiz Hastanelerinde hizmet vermekte olan Çocuk ve Ergen Psikiyatri Hekimlerimiz, çocuklarda ve gençlerde görülen davranış, düşünce, duygu ve bunlarla ilişkili gelişimsel sorunların değerlendirilmesi ve tedavi edilmesi hizmeti sunulmaktadır. Hekimlerimiz, farklı birimlerden yönlendirilen, ya da ailelerince hastanelerimize getirilen bu çocukları muayene ederek, tanının konulma aşamasında klinik bir ölçme aracı olan Zeka Testi uygulamalarını yapmak üzere psikologlarımıza yönlendirmektedirler. Hastane verilerimize göre zeka testine yönlendirilen çocuk sayısı her yıl yaklaşık üç bindir. Bu amaç ile hastanelerimize başvurular genellikle; Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezlerinden, çocuk ve ergenlerin normal ya da özel eğitime devam edip etmeyeceklerini belgeleyen heyet raporu almak amacı ile, Öğretmenlerin çocuklarda tespit ettikleri, dikkat dağınıklığı içe kapanıklık, sosyal kaygılar, okul fobisi, özgüven eksikliği, iletişim problemleri, sınav kaygısı, saldırganlık, dürtü kontrol bozuklukları, evden/ okuldan kaçma, öğrenme güçlükleri veya tam tersi üstün Zekalı olduğunu düşündükleri çocuklar için neler yapılabileceğini belirlemek amacı ile, Adli Vaka olarak adliyeden gönderilen çocuklarda cezai ehliyeti ve işledikleri suçun zeka gelişimi ile ilgisi olup olmadığının belirlenmesi amacı ile yapılmaktadır. Batı Karadeniz Ajansı Teknik Desteği ile gerçekleşecek olan, eğitim faaliyeti ile İl Sağlık Müdürlüğümüz ve bağlı birimlerimizde görev yapmakta olan 9 Psikoloğumuza, 6-16 yaş grubuna yönelik uygulanan en kapsamlı , güvenilir ve en güncel zeka testi olan “Wechsler Çocuklar için Zeka Ölçeği-IV testi eğitimi (WÇZÖ-IV)" almaları planlanmıştır. Eğitim; Türk Psikologları Derneği (TPD) uzman personelince gerçekleştirilecektir. Proje sonrasında İl Milli Eğitim Müdürlüğü aracılığı ile, Rehberlik Araştırma Merkezi öğretmenleri ve BİLSEM öğretmenlerine WÇZÖ-IV Zeka testinden çocukların ne şekilde faydalanabileceği konusunda bilgilendirme çalışmaları yapılacaktır. Projemiz ile gerçekleştirilecek olan WÇZÖ-IV eğitimi sayesinde çocuğun potansiyelini tanımak, üstün zeka durumunu anlamak, öğrenme güçlüğü, dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu, ders başarısızlığı, algılama ve anlama güçlüğü, okula uyum sorunları, içe kapanıklık, sosyal kaygılar, okul fobisi, özgüven eksikliği, iletişim problemleri, sınav kaygısı, alt ıslatma, inatçılık, saldırganlık, karşıt olma/ karşıt gelme bozukluğu, dürtü kontrol bozuklukları, evden/ okuldan kaçma gibi bir çok psikolojik problemin zeka düzeyi ile bağlantılı olup olmadığının tespit edilmesine yardımcı olduğundan çocukların farklı alanlardaki sorunları ve yetenekleri konusunda ailelerinin de problemlerine çözüm sağlanacaktır. Ayrıca ilimiz ve ülkemiz için “yer üstü hazinesi” olan özel yetenekli çocukların da belirlenmesine hizmet edecek, yerel ve bölgesel kalkınmaya katkıda bulunulacaktır" dedi.