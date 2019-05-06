"Her yıl 7 bin kişi trafik kazalarında hayatını kaybediyor"

Zonguldak'ta düzenlenen Karayolu Trafik Güvenliği Haftası kutlamalarında konuşan 2. Sınıf Emniyet Müdürü Mehmet Çerçi, her yıl yaklaşık 7 bin kişinin trafik kazalarında hayatını kaybettiğini ifade etti.

4-10 Mayıs Karayolu Trafik Güvenliği Haftası kutlamaları Zonguldak'ta Valilik binası önünde çelenk sunma töreniyle başladı. Saygı duruşunun ardından İstiklal Marşı'nın okunduğu törende Vali Yardımcısı Bedrettin Sağsöz tarafından Atatürk Anıtı'na kutlama komitesinin çelengi bırakıldı.

Törende konuşan 2. Sınıf Emniyet Müdürü Mehmet Çerçi, "Ülkemizde her yıl olduğu gibi bu yıl da Mayıs ayının ilk Cumartesi günü Trafik Güvenliği Günü, bugünü takip eden ilk hafta da Karayolları Trafik Haftası etkinlikleri düzenlenmektedir. Trafik denildiği zaman aklımıza birçok ülkede olduğu gibi bizim ülkemizde de trafik kazaları gelmektedir. Meydana gelen trafik kazalarında küçümsenemeyecek kadar çok sayıda vatandaşımız hayatını kaybetmekte veya yaralanarak sakat kalmaktadır. Her yıl 7 bin kişi maalesef kaza yerinde hayatını kaybetmekte, 250 binden fazla kişi de yaralanarak sakat kalmakta veya tedavi aşamalarında hayatlarını kaybetmektedir. Belirtilen rakamlara bakıldığında trafik kazalarında verilen kayıpların geçmişte ülkemizde yaşanan terör olaylarından daha fazla olduğu görülmektedir. Trafik kazaları ve kazaların sonucunda meydana gelen maddi ve manevi kayıpların çokluğu göz önüne alınarak bu sorun devlet nezdinde ele alınmış bu bağlamda birçok proje üretilmiştir. Bu projeler kapsamında faaliyetler ilimizde de titizlikle yürütülmektedir. Trafik kazalarında ve kaza sonucu ölüm ve yaralanmalarda ciddi oranda bu şekilde azalmalar sağlanmıştır. Ayrıca yayaların maruz kaldığı trafik kazalarını engellemek amacıyla İçişleri Bakanlığı tarafından 'Öncelik Hayatın, Öncelik Yayanın' sloganıyla 2019 yılı yaya öncelikli trafik yılı ilan edilmiş ve ülke genelinde farkındalık faaliyetleri yapılması için yıl boyu devam edecek bir kampanya başlatılmıştır" ifadelerine yer verdi.

Kutlama töreni kapsamında Fevzipaşa Caddesi'nde jandarma, AFAD, UMKE ve okul servis araçlarının da katıldığı kortej geçişi gerçekleştirildi. AFAD, jandarma ve polis ekiplerince Valilik binası önünde açılan standlarda metaryeller tanıtıldı. Kutlamalar hafta boyunca çeşitli etkinliklerle sürecek.