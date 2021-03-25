Heyelan köy yolunu ulaşıma kapattı

Zonguldak'ın Alaplı ilçesine bağlı Aşağıdağ köyünde heyelan meydana geldi. Heyelan, köy yolunu ulaşıma kapatırken, su şebekesine de zarar verdi.

Alaplı ilçesinde bir süredir yağan yağmurlar sonrası Aşağıdağ köyü Çanakçı mevkisinde heyelan meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, köylülerin arazilerine ve orman alanına ulaşımı sağlayan bölgede meydana gelen heyelanda büyük taş kütleleri yolu kapatırken, su şebekesine de zarar verdi. Alaplı Kaymakamlığı ile Özel İdare ekipleri bölgede inceleme yaparken, ulaşıma kapanan yolun açılması ve zarar gören su şebekelerinin onarımı için çalışma başlatılacağı belirtildi.