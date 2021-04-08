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Heyelan nedeniyle 2 katlı bina boşaltıldı

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Terminalinde, meydana gelen heyelanlar nedeniyle çökme tehlikesi yaşayan 2 kişinin yaşadığı 2 katlı bina tahliye edildi.


Zonguldak'ta Şehirlerarası Otobüs Terminalinde sağanak yağış nedeniyle geçen günlerde üst üst heyelanlar meydana geldi. Heyelanın ardından terminal kısa süreliğine kapatıldı. Ardından Belediye ekipleri heyelan meydana gelen kısımlarda dolgu yaparak tekrar terminali açtı. Son olarak AFAD ekiplerinin incelemesinin ardından Terakki Mah. Güngör İzmirlioğlu Sokak üzerinde çökme tehlikesi bulunan iki ailenin yaşadığı 2 katlı bina boşaltıldı. AFAD ekipleri 2 kişiye kira yardımı yapacağı öğrenildi. Öte yandan heyelanın meydana geldiği Terminalinde aralıklarla toprak kaymalarının devam ettiği gözlendi.

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