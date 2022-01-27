Heyelanda kar küreme aracının şoförü yaralandı

Edinilen bilgiye göre, bugün 12.00 sıralarında meydana gelen heyelan Zonguldak-İstanbul karayolunda ulaşımı aksattı. Kopan devasa kayalar karayoluna indi. Bu sırada güzergahı kullanan kar küreme aracına düşen devasa kaya parçaları araç sürücüsünü yaraladı. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesini yaptığı sürücü Celal D. (67) Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Öte yandan, heyelanın meydana geldiği güzergahta temizlik çalışmaları sürüyor.