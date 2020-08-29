İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Heykeltraş Gazioğlu Ereğli halkına çelik heykel hediye etti

İş insanı, heykeltıraş Mehmet Gazioğlu, Kdz.

Ereğli halkına iki çelik heykel hediye etti.


İş insanı, heykeltıraş Mehmet Gazioğlu kentin simgesi olan sarı ve yeşil renklerde 2 çelik heykeli, Kdz. Ereğli halkına armağan etti. Kdz. Ereğli sahil şeridinde iki yeni çelik heykelin açılış töreni gerçekleştirildi. Kdz. Ereğli Belediyesi Çilek Kafe parkında gerçekleştirilen törende konuşan Belediye Başkanı Halil Posbıyık, Mehmet Gazioğlu'na duyarlılığı ve hediyeleri için teşekkür etti. Posbıyık konuşmasında şu ifadelere yer verdi: “Bugün çok özel bir heykeltıraşın çelik eserlerini Ereğli'mize kazandırmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Aynı zamanda başarılı bir iş insanı olan, ülkemize üretimi, ihracatıyla, büyük katma değer oluşturan Gazi Metal'in sahibi Mehmet Gazioğlu'nun aynı zamanda sanatçı kimliği de var. Çeliğe sanatın ruhuyla hayat veren Mehmet Gazioğlu, her iki heykelini Ereğli halkına armağan ederek sanatçı duyarlılığını ortaya koydu. Bu armağanları, şehrimizin kültürel, sanatsal açıdan daha da zenginleşmesine büyük katkı sağlayacak. Genç nesiller için ufuk acıcı olacağına inandığım bu çalışmanın iş dünyasına da örnek olmasını diliyorum. Sanat eserinin pek çok şekilde yorumlanması mümkün. Bu heykeller, çeliğin soğuk yüzünün nasıl sıcacık bir ağaca ya da yeşile duyarlı bir insana dönüşebileceğini ortaya koyuyor. Ereğli'mizin renkleri olan güneşin sarısı ile ormanın yeşilini temsil etmeleri bizi de memnun etti. Zaten denizin mavisi hemen arkada bulunuyor. Kendisine içten teşekkür ediyor, Ereğli'mize hoş geldiniz, diyorum. Böyle insanları tanıdıkça geleceğe ilişkin umutlarımız artıyor.”


Mehmet Gazioğlu da yaptığı konuşmada Başkan Posbıyık'a gösterdiği ilgi için teşekkür ederek “Eserlerimiz Ereğli'ye hayırlı uğurlu olsun” dedi. Başkan Posbıyık, Gazioğlu'na teşekkür plaketi ve herkül heykeli hediye etti. Törene, Belediye Meclis Üyeleri, Başkan Yardımcıları ve basın mensupları katıldı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.