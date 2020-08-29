Heykeltraş Gazioğlu Ereğli halkına çelik heykel hediye etti

Ereğli halkına iki çelik heykel hediye etti.

İş insanı, heykeltıraş Mehmet Gazioğlu kentin simgesi olan sarı ve yeşil renklerde 2 çelik heykeli, Kdz. Ereğli halkına armağan etti. Kdz. Ereğli sahil şeridinde iki yeni çelik heykelin açılış töreni gerçekleştirildi. Kdz. Ereğli Belediyesi Çilek Kafe parkında gerçekleştirilen törende konuşan Belediye Başkanı Halil Posbıyık, Mehmet Gazioğlu'na duyarlılığı ve hediyeleri için teşekkür etti. Posbıyık konuşmasında şu ifadelere yer verdi: “Bugün çok özel bir heykeltıraşın çelik eserlerini Ereğli'mize kazandırmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Aynı zamanda başarılı bir iş insanı olan, ülkemize üretimi, ihracatıyla, büyük katma değer oluşturan Gazi Metal'in sahibi Mehmet Gazioğlu'nun aynı zamanda sanatçı kimliği de var. Çeliğe sanatın ruhuyla hayat veren Mehmet Gazioğlu, her iki heykelini Ereğli halkına armağan ederek sanatçı duyarlılığını ortaya koydu. Bu armağanları, şehrimizin kültürel, sanatsal açıdan daha da zenginleşmesine büyük katkı sağlayacak. Genç nesiller için ufuk acıcı olacağına inandığım bu çalışmanın iş dünyasına da örnek olmasını diliyorum. Sanat eserinin pek çok şekilde yorumlanması mümkün. Bu heykeller, çeliğin soğuk yüzünün nasıl sıcacık bir ağaca ya da yeşile duyarlı bir insana dönüşebileceğini ortaya koyuyor. Ereğli'mizin renkleri olan güneşin sarısı ile ormanın yeşilini temsil etmeleri bizi de memnun etti. Zaten denizin mavisi hemen arkada bulunuyor. Kendisine içten teşekkür ediyor, Ereğli'mize hoş geldiniz, diyorum. Böyle insanları tanıdıkça geleceğe ilişkin umutlarımız artıyor.”

Mehmet Gazioğlu da yaptığı konuşmada Başkan Posbıyık'a gösterdiği ilgi için teşekkür ederek “Eserlerimiz Ereğli'ye hayırlı uğurlu olsun” dedi. Başkan Posbıyık, Gazioğlu'na teşekkür plaketi ve herkül heykeli hediye etti. Törene, Belediye Meclis Üyeleri, Başkan Yardımcıları ve basın mensupları katıldı.