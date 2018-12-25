İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Hırsızlık zanlısı çaldıkları eşyalarla yakalandı

Zonguldak’ın Çaycuma ilçesinde 32 yaşındaki F.

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde 32 yaşındaki F.B., çaldıkları eşyalarla birlikte yakalanarak gözaltına alındı.


Edinilen bilgiye göre Çaycuma İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri evden hırsızlık olayı ile ilgili olarak şüpheli Fikret B.(32) olduğunu tespit etti. Şahsın ikametinde ve aracında yapılan aramalarda; 1 adet altın kolye, 1 adet 1 gram 22 ayar altın, 1 adet altın bilezik, 1 adet erkek saati ve 40 Euro banknotun yanı sıra olayda kullanılan 3 adet tornavida bulundu. Şüpheli Fikret B. ekiplerce gözaltına alındı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.