Hırsızlık zanlısı çaldıkları eşyalarla yakalandı

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde 32 yaşındaki F.B., çaldıkları eşyalarla birlikte yakalanarak gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre Çaycuma İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri evden hırsızlık olayı ile ilgili olarak şüpheli Fikret B.(32) olduğunu tespit etti. Şahsın ikametinde ve aracında yapılan aramalarda; 1 adet altın kolye, 1 adet 1 gram 22 ayar altın, 1 adet altın bilezik, 1 adet erkek saati ve 40 Euro banknotun yanı sıra olayda kullanılan 3 adet tornavida bulundu. Şüpheli Fikret B. ekiplerce gözaltına alındı.