Hız limitini aşanlara trafik cezası

Zonguldak İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı trafik ekipleri tarafından Milli Egemenlik Caddesinde radar uygulaması yapıldı. Ekipler yola kurdukları radar sistemiyle 60 Km hız limitini geçen otomobilleri durdurarak cezai işlem uyguladı. Bazı sürücüler yedikleri cezaya itiraz etse de ceza yemekten yine de kurtulamadı. Diğer yandan 67-78 Km 314 TL, 79-90 Km 652 TL ve 90 Km ve üstünü geçen araçlara da 1339 TL para cezası kesildi. Uygulamanın gün içerisinde de devam etmesi bekleniyor.