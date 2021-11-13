Hızını alamayan sürücü iş yerine girdi

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde sürücüsünün yokuş aşağı giderken kontrolünü kaybettiği otomobil iş yerine girdi.

Edinilen bilgiye göre kaza Çay Mahallesi Abdullah Kalaycı Caddesinde meydana geldi. 34 ELK 637 plakalı aracın sürücüsü yokuş aşağı hızla inerken hakimiyetini kaybederek karşı istikamette kapalı olan telefon dükkanına çarptı. Yaşanan olay sonrası çevre sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine 112 sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İş yerinin kapalı olması olası can kaybını önlerken kaza maddi hasara yol açtı.