Hokey takımı Bolu'daki Türkiye finallerine katılacak

Zonguldak Yayla Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Bolu'da yapılan Genç Kızlar Hokey grup müsabakalarını grubunu birinci olarak tamamlayarak Türkiye finallerine katılma hakkı elde etti.

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından 5-8 Mayıs tarihleri arasında Bolu'da Okullar arası Genç Kızlar Hokey grup müsabakaları yapıldı. Yayla Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi müsabakaları ilk gününde Kocaeli Hereke Meseleki ve Teknik Anadolu Lisesini 7-0 ikinci gün Deniz Çağadaş Altunay Kolejini 14-1 üçüncü gün Gaziantep Yavuz Sultan Selim Meslek Teknik Anadolu Lisesi 6-0 ve son gün ise Muğla Halk Eğitim Lisesini 1-0 mağlup olarak grubunu birinci tamamlayıp adını finale yazdırdı.

Şampiyona da aldığı başarılı sonuçların ardından Yayla Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 19-23 Mayıs tarihleri arasında Alanya'da yapılacak olan Türkiye Şampiyonası finallerinde Zonguldak'ı temsil edecek.