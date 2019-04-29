Hükümet konağı geçici binaya taşındı

Zonguldak'ın Ereğli ilçesindeki hükümet konağı binasının yıkılacak olması nedeniyle Kaymakamlık ve diğer birimler geçici olarak kullanılacak binaya taşındı. Kaymakam İsmail Çorumluoğlu binada incelemelerde bulunarak var olan eksiklerin kısa sürede giderileceğini söyledi.

Kdz. Ereğli Kaymakamı İsmail Çorumluoğlu, bugünden itibaren hizmet verecekleri geçici hükümet Konağı binasının bazı eksiklerinin bulunduğunu belirterek bunları kısa sürede giderileceğini söyledi.

Kaymakam Çorumluoğlu, Bağlık Mahallesi Şehit Rıdvan Sokak ile Tacettin Halatçı Sokak'ın kesiştiği yerdeki belediyeye ait binada oluşturulan hükümet konağına yürüyerek geldi.

Bazı daire müdürleri tarafından karşılanan Çorumluoğlu, binada incelemelerde bulundu.

Gördüğü eksiklerin giderilmesi talimatını veren Çorumluoğlu, asansörün arızalı olması nedeniyle binanın üçüncü katındaki makamına merdivenlerden yürüyerek çıktı.

Kaymakam Çorumluoğlu, makamında gazetecilere yeni bina hakkında bilgiler verdi. Sani ilk defa kaymakamlık makamına geliyormuş gibi bir hisse kapıldığını dile getiren Çorumluoğlu “Buraya değişik zamanlarda inşaat vesilesiyle geldim. Ama bugün ilk defa resmi olarak geliyoruz. Ufak, tefek bazı aksaklıklar olabilir ama öyle tahmin ediyorum ki, birkaç gün içerisinde bu aksaklıkların tamamını gidermiş olacağız. Biraz temizliğe yönelik sıkıntı görüldü. Bu konuda arkadaşlarımıza zaten talimat verdik. Zannediyorum iki-üç gün içerisinde, tam fonksiyonları yerine getiren bir hükümet konağı olarak burada hizmet vermiş olacağız. Ama ben arkadaşlarımıza ilk gün bir şey söyledim; buradaki Hükümet Konağı, içine ruh verildikten sonra, yani bizler yerleştikten ve çalışmaya başladıktan sonra çok daha güzel olacak. Taşındığımız yerden de küçüklüğü dışında çok büyük eksiklik görmüyorum. Ama önemli olan vatandaşlarımızın iyi hizmet alması, buradaki bütün çalışma arkadaşlarımızın en büyük amacı zaten vatandaşa hizmet etmektir. Burada kalma sürecimiz, yeni inşaatın başlamasına bağlı. Bina inşaatı ihale edildiğinde az-çok biteceği tarih belli olacak. Ama baştan da hep aynı şeyi söyledim; 2013'de temel atılmış olsaydı, şimdi yeni binaya taşınmış olacaktık. Ama hiçbir şey için geç değil, nasip bizeymiş, biz temel atacağız. İnşallah içine de geçeceğiz diye düşünüyorum” dedi.

Ereğli kaymakamı İsmail Çorumluoğlu, açıklamasının ardından daire müdürleri ile ilk toplantısını makamında gerçekleştirdi.