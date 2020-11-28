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Hurda belgeli kamyoneti çalarken yakalandı

Zonguldak’ta yol kenarında trafikten men edilerek yol kenarına çekilen kamyoneti çekici araca yükleyerek çalan şahıs yakalandı.

Zonguldak'ta yol kenarında trafikten men edilerek yol kenarına çekilen kamyoneti çekici araca yükleyerek çalan şahıs yakalandı.


Edinilen bilgiye göre olay gece saatlerinde Gökçebey ilçesi Çukur Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, yol kenarında trafikten çekme belgeli hurdaya ayrılmış kamyonetin çekici araca yüklenerek götürüldüğü ihbarı alan Jandarma ekiplerini harekete geçti. Çekicinin Karabük istikametine doğru seyir halinde olduğunun tespit edilmesi üzerine söz konusu araç takip edilerek ekipler tarafından yakalandı. Çekici sürücüsü Ö.Ö (47) isimli şahıs çekme belgeli kamyoneti haksız kazanç elde etmek amacıyla çaldığını itiraf etmesi üzerine gözaltına alındı. Çalınan hurda belgeli araç ise sahibi İ. K. (52) isimli şahsa teslim edildi.

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