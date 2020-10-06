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Hurdalıkta çıkan yangın korkuttu

Zonguldak’ın Çaycuma ilçesinde hurdalık alanda çıkan yangın paniğe neden oldu.

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde hurdalık alanda çıkan yangın paniğe neden oldu.



Ilçenin Ahatlı ile Kayıkçılar Köyü mevkii arasında bulunan hurdalık alanda yangın çıktı. Dumanı gören vatandaşlar Çaycuma Itfaiyesini arayarak yardım istedi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını kontrol altına alarak soğutma işlemi uyguladı. Kısa süreli yangın vatandaşlarda korkuya neden olurken yangının sebebi soğutma işlemi sonrası araştırılacağı belirtildi.

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