İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Hurdalıkta çıkan yangında alevler gökyüzüne yükseldi

Zonguldak’ın Çaycuma ilçesinde hurdalık alanda çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde hurdalık alanda çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.


Edinilen bilgiye göre, İstasyon Mahallesi'nde bulunan hafriyat hurdalığında yangın çıktı. Yükselen alevleri fark eden mahalleli Çaycuma itfaiyesini arayarak yardım istedi. İtfaiye ekipleri kısa sürede olay yerine gelerek yangını kontrol altına aldı. Olası tehlikeye karşı hurdalık kontrol altına alınırken ekipler tarafından hurdalıkta bulunan tüplerin patlamaması için yoğun çaba sarf edildi. Yangının çıkış nedeniyle ilgili incelemeye başlatıldı.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.