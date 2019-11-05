İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Hurdaya ayrılan araca, başka aracın plakasını taktı: 6 bin 2 lira ceza yedi

Zonguldak’ta hurdaya ayrılan araçlara başka araçların plakasını takarak trafiğe çıkartan sürücüye 6 bin 2 lira idari para cezası uygulandı.

Zonguldak'ta hurdaya ayrılan araçlara başka araçların plakasını takarak trafiğe çıkartan sürücüye 6 bin 2 lira idari para cezası uygulandı. Sürücü ise jandarma ekiplerince gözaltına alındı.


Zonguldak İl Jandarma Komutanlığınca yapılan istihbarat çalışmaları sonucunda Kdz. Ereğli ilçesinde ilginç bir olay daha ortaya çıkartıldı. Kdz. Ereğli ilçesine bağlı Soğanlıyörük köyünde; hurdaya ayrılmış araçlara başka araçların plakasını takarak trafiğe çıkartığı tespit edilen A.K.; aracıyla seyir halindeyken ekiplerce kıskıvrak yakalandı. Aracın yapılan sorgusunda plakanın başka bir araca ait olduğu ve kayıp plaka kaydının olduğu tespit edildi. Ayrıca şase numarası kontrol edildiğinde okunmayacak şekilde üstünün kazındığı, motor numarasının araca ait olmadığı tespit edildi.


Kdz Ereğli Jandarma Trafik Timi tarafından sürücü hakkında 2918 sayılı karayolları trafik kanununun 23/5-a ve 21/1. maddeleri gereğince toplam 6 bin 2 TL idari para cezası uyguladı. Olay ile ilgili Nöbetçi Cumhuriyet Savcısına bilgi verilerek sürücü A.K. gözaltına alındı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.