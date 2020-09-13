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Hurdaya dönen araçtan sağ çıktı

Zonguldak’ın Çaycuma ilçesinde ağaca çarpıp parçalanan araçtan sürücü sağ çıktı.

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde ağaca çarpıp parçalanan araçtan sürücü sağ çıktı.


Edinilen bilgiye göre kaza, ilçenin Perşembe beldesi Helvacılar köyünde meydana geldi. Gece işten çıkıp evine gitmekte olan Adnan İnam, hakimiyetindeki 67 AAB 252 plakalı Tofaş aracıyla virajı hızlı girince kaza yaptı. Kayan aracı ile ağaca çarparak durabilen sürücü perte dönen aracından çıkarak yardım istedi. Yakınlarının yardımı ile Çaycuma Devlet Hastanesi'ne kaldırılan ve vücudunun çeşitli yerlerinden yaralı olan sürücü, tedavisinin ardından taburcu edildi.

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